Генсек ООН засудив авіаудар у Ємені, внаслідок якого загинули десятки дітей

Гутерріш також висловив свої співчуття сім'ям загиблих унаслідок атаки на автобус

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш засудив авіаудар арабської коаліції у Ємені.

Він закликав провести незалежне розслідування.

"Генсек закликає всі сторони дотримуватися своїх зобов'язань в рамках міжнародного гуманітарного закону і не порушувати фундаментальні правила пропорційності та заходів безпеки при атаках", - йдеться на сайті ООН.

Гутерріш наголосив, що "усі сторони повинні піклуватися про долю мирних жителів під час проведення військових операцій".

У зв'язку з інцидентом генсек ООН підкреслив необхідність політичного врегулювання в країні через єменский діалог.

"Він закликає всіх до деескалації конфлікту та участі в консультаціях, запланованих в Женеві на вересень", — наголошується в документі.

Гутерріш також висловив свої співчуття сім'ям загиблих унаслідок атаки на автобус.

Нагадаємо, у північному Ємені здійснили авіаудар по автобусу, в якому перебували цивільні, зокрема діти. Міністерство охорони здоров'я країни заявляє, що загинули щонайменше 43 людини і 61 дістала поранення. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє про 29 загиблих.