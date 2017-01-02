Генсек ООН засудив політику контролю кордонів, яку ввів Трамп

Контроль кордонів не може базуватися на будь-якій формі дискримінації

Новий Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш переконаний, що політика контролю кордонів, яку веде президент США Дональд Трамп, не може жодним чином опиратися на релігійний, етнічний чи расовий критерій.

"Країни мають право, навіть зобов'язання відповідально контролювати свої кордони, щоб уникнути інфільтрації членів терористичних організацій. Але ця робота не може базуватися на будь-якій формі дискримінації, пов'язаній із релігією, етнічною приналежністю чи національністю. Тому що це суперечить фундаментальним принципам і цінностям, на яких грунтуються наші суспільства", - заявив Генсек ООН, повідомляє The Guardian.

Гутерреш не згадав у своїй заяві Трампа прямим текстом. Однак його заява чітко була адресована політичним, моральним і юридичним дебатам, які спричинив скандальний указ американського президента.

При цьому Гутерреш, який раніше був верховним комісаром ООН з питань біженців, також розкритикував інші країни, які відмовляються приймати біженців і шукають для цього приводи. Він нагадав про приклад Ефіопії, яка десятиліттями приймає біженців із сусідніх країн Африки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію