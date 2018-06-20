Генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова
Ягланд вважає, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що пана Сенцова повинні звільнити з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний з гуманітарних причин", – сказав Ягланд журналістам у середу після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.
"Якщо необхідне прохання на його помилування, я залюбки його подам на підставі Європейської конвенції з прав людини", – сказав Ягланд.
Тетяна Москалькова заявила, що Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.
"Це пан Ягланд висловив таку зацікавленість із боку Ради Європи (про помилування Сенцова, – ред.)", – сказала Москалькова журналістам у середу після зустрічі з Ягландом.
"Особисто до мене він (Сенцов, – ред.) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакета юридичних документів, щоби повною мірою оцінити цю ситуацію", – зазначила російський омбудсмен.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму у 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають в РФ.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила в середу, що звернулася з листом до російської колеги Тетяни Москалькової, в якому просить сприяти звільненню Сенцова і звернутися з відповідним проханням до президента РФ.
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