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Генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова

Генсек РЄ Ягланд закликав звільнити Сенцова "з гуманітарних причин"
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд готовий стати ініціатором помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває тюремний термін у Росії.
Генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова Фото: reuters.com

Ягланд вважає, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що пана Сенцова повинні звільнити з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний з гуманітарних причин", – сказав Ягланд журналістам у середу після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

"Якщо необхідне прохання на його помилування, я залюбки його подам на підставі Європейської конвенції з прав людини", – сказав Ягланд.

Тетяна Москалькова заявила, що Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.

"Це пан Ягланд висловив таку зацікавленість із боку Ради Європи (про помилування Сенцова, – ред.)", – сказала Москалькова журналістам у середу після зустрічі з Ягландом.

"Особисто до мене він (Сенцов, – ред.) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакета юридичних документів, щоби повною мірою оцінити цю ситуацію", – зазначила російський омбудсмен.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму у 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають в РФ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила в середу, що звернулася з листом до російської колеги Тетяни Москалькової, в якому просить сприяти звільненню Сенцова і звернутися з відповідним проханням до президента РФ.

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20 06 2018 17:55
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