Генсек Ради Європи обговорить у Москві повернення Росії у ПАРЄ
Про це він повідомив у п'ятницю на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає ТАСС.
"Я тут для того, щоб обговорити безліч питань, серед них - як повернути делегацію Росії в Парламентську асамблею", - сказав він.
Як зазначив Ягланд, це дозволить обговорити на рівних підставах всіх, хто стоїть на засіданні Ради Європи, важливі теми, що стосуються в тому числі Росії.
Особливу увагу Ягланд звернув на питання захисту прав людини, перш за все меншин, підкреслюючи, що важливо зосередити саме на цьому аспекті діяльності структур Ради Європи.
"Росія може виграти від участі у парламентському вимірі, для громадян ця участь особливо важлива", - додав він.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у середу, 11 жовтня, затвердила рішення, яке передбачає зняття політичних санкцій з Російської Федерації.
Як відомо, ПАРЄ позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію проти України.
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