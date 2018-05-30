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Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство журналіста Бабченка

Генсек відзначив тенденцію збільшення кількості нападів на журналістів
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив убивство російського журналіста Аркадія Бабченка.
Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство журналіста Бабченка Торбйорн Ягланд. Фото: coe.int

"Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Його повинні швидко розслідувати", - повідомив Ягланд  у Twitter.

Також генсек Ради Європи зазначив, що в Європі збільшується кількість нападів на журналістів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка становить загрозу для демократії", - додав Ягланд.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

 

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30 05 2018 13:12
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