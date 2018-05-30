Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство журналіста Бабченка

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив убивство російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Його повинні швидко розслідувати", - повідомив Ягланд у Twitter.

Також генсек Ради Європи зазначив, що в Європі збільшується кількість нападів на журналістів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка становить загрозу для демократії", - додав Ягланд.

We strongly condemn the murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. It must be fully and rapidly investigated. Attacks on journalists and free speech are on the rise in Europe. We must do all we can to stop this trend, which is a dangerous threat to democracy — Thorbjørn Jagland (@TJagland) 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.