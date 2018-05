Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство журналіста Бабченка

"Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Його повинні швидко розслідувати", - повідомив Ягланд у Twitter.

Також генсек Ради Європи зазначив, що в Європі збільшується кількість нападів на журналістів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка становить загрозу для демократії", - додав Ягланд.

