Генсек Ради Європи закликав дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі

Ягланд глибоко стурбований новинами і повідомленнями, які надходять з Донбасу

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд закликав усі конфліктуючі сторони на Донбасі негайно припинити військові дії.

Ягланд також закликав дотримуватися режиму припинення вогню, повідомляє прес-служба Ради Європи.

"Я закликаю всі сторони припинити військові дії і дотримуватися режиму припинення вогню в тому вигляді, в якому він був визначений у Мінських угодах", - зазначив Ягланд.

При цьому генсек Ради Європи наголосив, що "глибоко стурбований новинами і повідомленнями, які надходять з Донбасу про важкі бої, які призвели до загибелі людей і спричинили за собою погіршення гуманітарної ситуації, позначилася на багатьох цивільних особах, включаючи дітей".

Особливе занепокоєння, за словами Ягланда, викликає у нього "гуманітарна ситуація в містах Донбасу, і в першу чергу, в Авдіївці".

Нагадаємо, що глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.

Відзначимо, що через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.