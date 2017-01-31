Генсек Ради Європи закликав дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі
Ягланд також закликав дотримуватися режиму припинення вогню, повідомляє прес-служба Ради Європи.
"Я закликаю всі сторони припинити військові дії і дотримуватися режиму припинення вогню в тому вигляді, в якому він був визначений у Мінських угодах", - зазначив Ягланд.
При цьому генсек Ради Європи наголосив, що "глибоко стурбований новинами і повідомленнями, які надходять з Донбасу про важкі бої, які призвели до загибелі людей і спричинили за собою погіршення гуманітарної ситуації, позначилася на багатьох цивільних особах, включаючи дітей".
Особливе занепокоєння, за словами Ягланда, викликає у нього "гуманітарна ситуація в містах Донбасу, і в першу чергу, в Авдіївці".
Нагадаємо, що глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.
Відзначимо, що через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.
Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.
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