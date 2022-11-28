Генштаб: армія рф на 3-х напрямках намагається наступати

За 278 добу повномасштабної війни російські загарбники здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах

Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російські, окупаційні війська намагаються вести наступальні дії, а на Куп'янському й Запорізькому, Криворізькому та Херсонському намагаються втримати оборону від натиску захисників України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За 278 добу повномасштабної війни російські загарбники здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет, йдеться у повідомленні.



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