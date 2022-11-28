ПОЛІТИКА НОВИНИЗа 278 добу повномасштабної війни російські загарбники здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах
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Генштаб: армія рф на 3-х напрямках намагається наступати
Фото: Генштаб ЗСУ
На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російські, окупаційні війська намагаються вести наступальні дії, а на Куп'янському й Запорізькому, Криворізькому та Херсонському намагаються втримати оборону від натиску захисників України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За 278 добу повномасштабної війни російські загарбники здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах.
Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет, йдеться у повідомленні.
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28 11 2022 20:15 МЕДІА
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