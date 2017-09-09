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Генштаб нарахував 6 тисяч російських військових на окупованій частині Донбасу

Всі вони фактично виконують роль окупаційних військ на території України
Наразі на окупованих територіях Донбасу перебуває близько 6 тисяч російських військовослужбовців та до 40 тисяч бойовиків.
Генштаб нарахував 6 тисяч російських військових на окупованій частині Донбасу Фото: EPA / UPG

"До 6 тисяч російських військовослужбовців знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу і до 40 тисяч російсько-терористичних бойовиків, а також місцевих маргіналів, які виконують завдання у складі першого та другого армійських корпусів, які функціонально підпорядковуються ЗС Росії", - заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами Селезньова, всі вони фактично виконують роль окупаційних військ на території України. При цьому російські кадрові військові не припиняють прибувати на окуповані території , в тому числі і керівний склад військ.

Нагадаємо, згідно з даними інфографіки Кризового медіа-центру, на Донбасі на ротаційній основі з озброєнням і технікою постійно знаходяться 36300 російських найманців.

Також, за інформацією розвідувальної організації InformNapalm, військовим Збройних сил РФ на Донбасі наказали здати свої паспорти.

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09 09 2017 15:59
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