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Генштаб оприлюднив хронологію подій біля Авдіївки

Загострення почалося о 4:30 ранку 29 січня, коли з боку "ДНР" почався масовий обстріл
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив хронологію бойових дій біля Авдіївки з 29 січня до 3 лютого 2017 року.
Генштаб оприлюднив хронологію подій біля Авдіївки Фото: Цензор.НЕТ

Ескалація була розпочата російсько-терористичними військами в 4:30 ранку 29 січня, коли по всьому фронту біля Авдіївки почалися масові обстріли позицій 72 окремої мехбригади. Хронологію прес-служба відомства опублікувала у Facebook

 

У той день противник застосував заборонене Мінськими угодами озброєння три рази (152 мм артилерія, 120 мм та 82 мм міномети). На наступний день, 30 січня, - вже 19 раз. У вівторок, 31 січня, - 17 разів. Але в цей день почалися обстріли з систем залпового вогню "Град". Всього було зроблено 326 пострілів.

У наступні дні ситуація залишилася напруженою.

Станом на ранок 3 лютого війська противника продовжують обстріли із застосуванням РСЗВ і важкої артилерії.

Нагадаємо, цього тижня ситуація під Авдіївкою значно загострилась. Бойовики без перестанку порушували режим тиші. Жителі міста залишились без світла та частково без води. Українська сторона понесла великих втрат. Лише протягом минулої доби бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

Вчора ввесері проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці.

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03 02 2017 13:20
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