Генштаб попередив українців про загрозу нових атак

росія може здійснити нові ракетні удари по Україні – вперше за кілька днів на бойовому чергуванні в Чорному морі з'явився ракетоносій.

Про це попередив Генштаб Збройних сил України у зведенні.

"Перше спостереження – у Чорному морі з'явився вперше за кілька діб ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, що несе вісім ракет типу Калібр. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування перебувають також ракетоносії, які можуть бути долучені до служби протягом кількох годин", – йдеться у повідомленні.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований (ракетною) атакою", – підсумувала вона.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив українців про складний тиждень.