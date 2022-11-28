Генштаб попередив українців про загрозу нових атак
Про це попередив Генштаб Збройних сил України у зведенні.
"Перше спостереження – у Чорному морі з'явився вперше за кілька діб ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, що несе вісім ракет типу Калібр. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування перебувають також ракетоносії, які можуть бути долучені до служби протягом кількох годин", – йдеться у повідомленні.
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований (ракетною) атакою", – підсумувала вона.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив українців про складний тиждень.
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