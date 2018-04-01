Генштаб створив військово-медичне управління ЗСУ
"Основна мета створення нової структури - налагодити ефективну систему медичного забезпечення відповідно до потреб Збройних сил України та стандартів НАТО. Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України розформовано, а Військово-медичний департамент Міноборони перебуває в процесі розформування", - повідомляється на сайті Міністерства оборони.
Наголошується, що Головне військово-медичне управління є органом військового управління, який призначений для організації медичного забезпечення ЗСУ, управління медичною службою ЗСУ, участі у забезпеченні реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я військовослужбовців, членів їхніх сімей, ветеранів війни та інших категорій громадян, визначених законодавством України.
Управління підпорядковується міністру оборони. З питань планування, застосування, управління силами і засобами медичної служби ЗСУ та їх підготовки Головне управління підпорядковується начальнику Генштабу - Головнокомандувачу ЗСУ.
Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Головного військово-медичного управління призначений начальник медичної служби ЗСУ, полковник медичної служби Олександр Охонько.
Нагадаємо, раніше в Міноборони розробили законопроект про військову поліцію.
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