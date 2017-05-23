Гентпрокуратура повернула у САП подання на зняття недоторканності з Лозового і Дейдея

У Раду направлять подання на зняття недоторканності з депута Бобова

У Верховну Раду України буде направлено подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата групи "Відродження" Геннадія Бобова

"Вивчивши матеріали трьох вистав на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", - повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, подання на народних депутатів фракції Радикальної партії Андрія Лозового та фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея повернуті на доопрацювання. "Ще два подання на нардепів Лозового та Дейдея генпрокурор Юрій Луценко повернув у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру на доопрацювання", - додала Сарган.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК України), Євгенія Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК України) та Андрія Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 КК України).

Геннадій Бобов - народний депутат України VII—VIII скликань, група "Відродження".

Євген Дейдей - народний депутат України фракція "НФ", координатор батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в місті Києві. Член МГО "Депутатський контроль".

Андрій Лозовий - у жовтні 2014 року пройшов у Верховну Раду за списком Радикальної партії Олега Ляшка. Є заступником голови парламентської фракції РПЛ.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів: Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.