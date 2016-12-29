Геращенко: бойовики пообіцяли до нового року випустити підлітків, затриманих у вересні
Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
"Українська сторона як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини задля розблокування процесу звільнення заручників. Президент, СБУ, мінська група шукаємо кроки задля звільнення заручників. Ми готові до компромісу, аби тільки звільнити хлопців", - написала вона.
За словами Геращенко, серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мають хвороби.
"Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за " диверсії і тероризм". Але ми очікуємо звільнення хлопців - і апелюємо до Москви та Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві", - наголосила представник України в гуманітарній підгрупі.
Як зазначила Геращенко, на передачі 15 осіб були мами і дружини українських заручників, священники, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО звільнити хлопців, проявити милосердя.
"Їхні слова, їхні звернення, їхні молитви бути милосердними і відпустити хлопців неможливо було слухати без сліз", - додала вона.
Нагадаємо, сьогодні Київ передав у четвер самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" 15 полонених.
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