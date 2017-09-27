Геращенко ініціює відставку Муженка через вибухи в Калинівці

Радник глави МВС також запропонував заслухати звіт Генштабу про використання 300 мільйонів гривень

Народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко пропонує депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженко через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

"Виступаю з пропозицією до комітету (Верховної Ради - ред.) з питань національної безпеки і оборони на найближчому засіданні розглянути питання про звернення до верховного головнокомандувача президента України Петра Порошенка з пропозицією відправити у відставку главу Генерального штабу Віктора Муженко та його заступника, відповідального за збереження і безпеку військових складів", - написав нардеп у Facebook.

За його словами, вибухи на складі боєприпасів в Калинівці - це військова катастрофа, відповідальність за яку повинен понести саме Муженко та його зам.

Геращенко також запропонував заслухати звіт Генштабу про використання 300 мільйонів гривень, виділених Радою в бюджеті-2017 на безпеку військових складів.

"Судячи з усього ці гроші, як зазвичай, пішли, як вода в пісок", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Геращенко вважає подію результатом "недбалості, недолугості і безкарності вищого військового керівництва".

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.