Геращенко ініціює відставку Муженка через вибухи в Калинівці
"Виступаю з пропозицією до комітету (Верховної Ради - ред.) з питань національної безпеки і оборони на найближчому засіданні розглянути питання про звернення до верховного головнокомандувача президента України Петра Порошенка з пропозицією відправити у відставку главу Генерального штабу Віктора Муженко та його заступника, відповідального за збереження і безпеку військових складів", - написав нардеп у Facebook.
За його словами, вибухи на складі боєприпасів в Калинівці - це військова катастрофа, відповідальність за яку повинен понести саме Муженко та його зам.
Геращенко також запропонував заслухати звіт Генштабу про використання 300 мільйонів гривень, виділених Радою в бюджеті-2017 на безпеку військових складів.
"Судячи з усього ці гроші, як зазвичай, пішли, як вода в пісок", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.
Геращенко вважає подію результатом "недбалості, недолугості і безкарності вищого військового керівництва".
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.
Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
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