Геращенко каже, що кількість заручників на Донбасі зросла до 126
Відповідну інформацію наводить перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.
"На жаль, у списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних", - написала вона у Facebook.
За її словами, тих, кого зараз представники бойовиків вимагають передати заради звільнення, - понад 600 осіб. 30 з них не мають ніякого стосунку до АТО, 60 проходять з надважкими злочинами і не підлягають амністії.
Серед 500 інших, яких запитують до обміну представники бойовиків, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території.
Геращенко також повідомила, що представники самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного хреста і ООН у процес верифікації цих відмов.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 квітня, відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ), на якій сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі під час великодніх свят.
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