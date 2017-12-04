Геращенко каже, що кількість заручників на Донбасі зросла до 126

Кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.

Відповідну інформацію наводить перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"На жаль, у списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних", - написала вона у Facebook.

За її словами, тих, кого зараз представники бойовиків вимагають передати заради звільнення, - понад 600 осіб. 30 з них не мають ніякого стосунку до АТО, 60 проходять з надважкими злочинами і не підлягають амністії.

Серед 500 інших, яких запитують до обміну представники бойовиків, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території.

Геращенко також повідомила, що представники самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного хреста і ООН у процес верифікації цих відмов.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 квітня, відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ), на якій сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі під час великодніх свят.