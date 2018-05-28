Геращенко: Кожне вбивство дитини на Донбасі треба включити в позови проти Росії

"Бойовики вбили дівчинку, яка 3 дні тому відсвяткувала п‘ятнадцятиріччя- пише заступник голови ДонВЦА ..... Це просто жах. Останні тижні приносять страшні новини з лінії фронту, гинуть військові і цивільні, від обстрілів загинуло кілька дітей. По кожному факту вбивства української дитини має бути відкрите кримінальне впровадження й цей фактаж має лягти й в позови України до РФ, яка спонсорує тероризм на Донбасі, в міжнародні суди", - написала Геращенко у Facebook.

Глава Нацполіціі Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що снаряд впав на подвір'я будинку загиблої.

"Близько обіду у місті Залізне (поблизу Торецька) Донецької області під час обстрілу бойовикам загинула школярка… Три дні тому Дарина відсвяткувала свій 15-й День народження, а сьогодні на подвір’я її будинку упав ворожий снаряд. Міна розірвалась за три метри від неї. Якщо не вдаватися у криваві подробиці, - травми дівчинки виявились несумісними з життям", - пише Князєв.

Як повідмоляв iPress.ua, сьогодні, 28 травня, в ході обстрілів бойовиками мирного селища Залізне загинула 15-річна дівчинка.