Геращенко назвала прізвища росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів

Україна готова обміняти 23 громадян РФ на українців, які перебувають у Росії і на окупованих територіях.

"Я хочу озвучити прізвища тих громадян РФ (я маю на це відповідний дозвіл компетентних структур), кого ми готові передати Росії задля звільнення українців Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, наших хлопців, яких утримують на окупованому Донбасі. Задля всіх них", - заявила віце-спікер ВР Ірина Геращенко, інформує УНН.

Україна готова обміняти таких росіян: Агєєв Віктор, Баранов Олександр, Бусигін Анатолій, Валіхідіс Олександр, Висоцький В’ячеслав, Гаджієв Руслан, Гратов Валерій, Гречин Владислав, Доронін Олег, Єгоров Сергій, Іванов Валерій, Кемаковський Ігор, Коваліс Ольга, Кусакін Василь, Макаров Владислав, Нефьодов Євген, Одінцов Максим, Сєдін Олексій, Сідоров Денис, Сливка Максим, Черних Павел, Чубарова Лариса та Шаталов Євген.

“Це ті громадяни РФ, які засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Тернополі, або за участь у військових діях на Донбасі, або щодо них ідуть судові процеси”, - резюмувала Геращенко.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебувала в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.

Додамо, Денісову не пустили до колонії. Повз неї на територію проїхала уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, проте "навіть не зупинилася, щоб перебалакати".