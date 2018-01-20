Геращенко назвав імена підозрюваних у замаху на нього і розповів про куратора з РФ
Народний депутат Антон Геращенко назвав імена двох підозрюваних у замаху на його життя – Святослав Жиренко і Дмитро Якоб. Вони вже рік перебувають у СІЗО і звинувачуються за ст. 112 "Посягання на життя державного чи громадського діяча", ст. 115 "Умисне вбивство" і ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Нардеп зазначив, що буде радий, якщо злочинці підуть на співпрацю зі слідством і нададуть інформацію.
"У такому випадку я сам буду офіційно просити суд призначити їм мінімально можливе покарання", – пообіцяв він.
Кримінальна справа розглядається Оболонським судом Києва за участю колегії присяжних. Обвинуваченим може загрожувати довічне ув'язнення.
"Загальний гонорар за вбивство, який пообіцяли кілерам, мав скласти 50 тисяч доларів", – повідомив Геращенко.
За його словами, для реалізації злочинного задуму спочатку передбачалося використовувати вогнепальну зброю, проте потім було вирішено використовувати саморобний вибуховий пристрій з дистанційним детонатором, який чоловіки планували встановити вночі під автомобіль депутата.
"Зв'язковий, який був відрекомендований Жиренко і Якобу російськими спецслужбами в якості помічника з організації мого вбивства, був раніше перевербований контррозвідниками і відразу ж повідомив до СБУ про приїзд кілерів з РФ. Далі задокументувати підготовку до мого вбивства було справою техніки", – розповів Геращенко.
За його словами, за час стеження підозрювані кілька разів виїжджали до РФ в місто Білгород для зустрічі зі своїм куратором – агентом російських спецслужб Андрієм Тихоновим "і ще одним негідником, ім'я якого поки не розголошується". Також вони вели переговори зі своїми російськими кураторами через інтернет. Усі ці переговори також задокументовані й передані до суду.
Геращенко нагадав, що 20 січня минулого року, коли підозрювані вийшли з дому з вибуховим пристроєм, який мали намір встановити під його автомобіль, вони були затримані спецпідрозділом СБУ "Альфа" і оперативниками контррозвідки.
Нагадаємо, 21 січня 2017 року глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата. Згодом стало відомо, що нардеп, на якого планувався замах, – представник "Народного фронту", радник глави МВС Антон Геращенко.
21 червня 2017 року Служба безпеки України передала до суду звинувачення проти двох підозрюваних у підготовці замаху на депутата Геращенко. Слідство встановило, що замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації самопроголошеної "ЛНР" на виконання завдання Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії.
Слідство заявляє, що з 28 грудня 2016 року по 19 січня 2017 року підозрювані отримали від невстановлених осіб вибухову речовину, електродетонатор та магніт для саморобного вибухового пристрою.
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