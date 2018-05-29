Геращенко не бачить нічого поганого в заочному арешті в Росії

Народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко прокоментував повідомлення про те, що російський суд санкціонував його заочний арешт.

"Я звістку про це сприйняв нормально, тому що багато роблю для захисту України в інформаційному просторі, будуємо разом з нашою партією закони, які потрібні для укріплення обороноздатності. Тому я бачу, що росіяни належно оцінили мої скромні зусилля у справі захисту інтересів України.

Тому я нормально ставлюсь до таких рішень, вони мають інформаційно-пропагандистку складову, тому що я досить відомий у Росії політик, вони мене самі таким зробили, тому будемо жити далі. Нічого погано в цьому не бачу", - сказав політик в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, що Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт депутата Верховної ради України від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка.