Геращенко не бачить нічого поганого в заочному арешті в Росії
"Я звістку про це сприйняв нормально, тому що багато роблю для захисту України в інформаційному просторі, будуємо разом з нашою партією закони, які потрібні для укріплення обороноздатності. Тому я бачу, що росіяни належно оцінили мої скромні зусилля у справі захисту інтересів України.
Тому я нормально ставлюсь до таких рішень, вони мають інформаційно-пропагандистку складову, тому що я досить відомий у Росії політик, вони мене самі таким зробили, тому будемо жити далі. Нічого погано в цьому не бачу", - сказав політик в ефірі телеканалу "112 Україна".
Нагадаємо, що Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт депутата Верховної ради України від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення