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Геращенко не бачить нічого поганого в заочному арешті в Росії

Нардепа звинувачують у публічному виправданні тероризму
Народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко прокоментував повідомлення про те, що російський суд санкціонував його заочний арешт.
Геращенко не бачить нічого поганого в заочному арешті в Росії Фото: unian.ua

"Я звістку про це сприйняв нормально, тому що багато роблю для захисту України в інформаційному просторі, будуємо разом з нашою партією закони, які потрібні для укріплення обороноздатності. Тому я бачу, що росіяни належно оцінили мої скромні зусилля у справі захисту інтересів України.

Тому я нормально ставлюсь до таких рішень, вони мають інформаційно-пропагандистку складову, тому що я досить відомий у Росії політик, вони мене самі таким зробили, тому будемо жити далі. Нічого погано в цьому не бачу", - сказав політик в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, що Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт депутата Верховної ради України від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка.

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29 05 2018 09:58
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