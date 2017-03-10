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Геращенко підтвердив конфлікт між Аваковим та Порошенком

Представник БПП спростовує інформацію про конфлікт
Нардеп Антон Геращенко заявив, що між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і Президентом України Петром Порошенко існує конфлікт від першого дня обрання його главою держави.
Геращенко підтвердив конфлікт між Аваковим та Порошенком Фото: InfoResist

На запитання ведучого телеканалу ICTV, чи існує конфлікт, Геращенко відповів: "Так, з першого ж дня обрання Президента України Петра Порошенка", інформує Liga.net.

За словами нардепа, конфлікт полягає в тому, що у них різні підходи до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань в Україні.

"Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а "Народний фронт", я і Арсен Аваков вважаємо, що це дуже небезпечний прецедент", - заявив він.

"На сьогодні є певний баланс влади: Президент відповідає за СБУ, і несе відповідальність за всі позитивні і негативні зміни в СБУ, Президент пропонує генпрокурора і разом з ВРУ ділить цю відповідальність, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (...) є балансом влади в цій країні і гарантом недопущення тих помилок і злочинів, які були допущені Януковичем і його оточенням", - додав Геращенко.

Також він підкреслив, що не Аваков особисто може гарантувати, а МВС, Нацгварія і Нацполіція. Також він сказав, що ці структури "ніколи не будуть використані проти народу України для того, щоб не допустити будь-яких народних виступів, якщо вони будуть законними та обґрунтованими".

Однак, присутній в студії глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов спростував слова Геращенко, назвавши брехнею його думку про те, що Порошенко хотів зосередити всю владу в своїх руках.

Крім цього, він не підтвердив наявність конфлікту між Президентом і главою МВС.

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03 10 2017 08:59
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