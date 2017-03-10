Геращенко підтвердив конфлікт між Аваковим та Порошенком
На запитання ведучого телеканалу ICTV, чи існує конфлікт, Геращенко відповів: "Так, з першого ж дня обрання Президента України Петра Порошенка", інформує Liga.net.
За словами нардепа, конфлікт полягає в тому, що у них різні підходи до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань в Україні.
"Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а "Народний фронт", я і Арсен Аваков вважаємо, що це дуже небезпечний прецедент", - заявив він.
"На сьогодні є певний баланс влади: Президент відповідає за СБУ, і несе відповідальність за всі позитивні і негативні зміни в СБУ, Президент пропонує генпрокурора і разом з ВРУ ділить цю відповідальність, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (...) є балансом влади в цій країні і гарантом недопущення тих помилок і злочинів, які були допущені Януковичем і його оточенням", - додав Геращенко.
Також він підкреслив, що не Аваков особисто може гарантувати, а МВС, Нацгварія і Нацполіція. Також він сказав, що ці структури "ніколи не будуть використані проти народу України для того, щоб не допустити будь-яких народних виступів, якщо вони будуть законними та обґрунтованими".
Однак, присутній в студії глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов спростував слова Геращенко, назвавши брехнею його думку про те, що Порошенко хотів зосередити всю владу в своїх руках.
Крім цього, він не підтвердив наявність конфлікту між Президентом і главою МВС.
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