Порошенко готовий помилувати 11 російських злочинців, - Геращенко
Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, уповноважений президента України в Тристоронній контактній групі врегулювання кризи на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.
Вона нагадала, що вже 11 громадян РФ, засуджених в Україні за важкі злочини проти нашого суверенітету, звернулися до свого президента Путіна з проханням повернути їх назад в Росію в обмін на українських політв'язнів.
Геращенко наголосила, що ці громадяни засуджені за дуже важкими статтями, в тому числі – за тероризм.
"Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів", - написала вона.
Геращенко також повідомила, що Україна направить на представників Росії в ТКГ інформацію про заяви злочинців і терористів – громадян РФ, які висловили бажання повернутися в Росію і написали відповідні прохання до Путіна про обмін.
"Нагадую, поки що немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 диверсантів, шпигунів, терористів, злодіїв. Немає відповіді і на ініціативу зустрічі омбудсвумен в Мінську 21-22 серпня", - підсумувала Геращенко.
Як повідомлялося, всім громадян Росії, які відбувають покарання в Україні, написали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних українських політв'язнів.
Раніше такі заяви подали громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.
Разом з тим у Кремлі на прохання матері українського політв'язня Олега Сенцова про помилування сина відповіли, що Сенцов має сам попросити.
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