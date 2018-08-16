Порошенко готовий помилувати 11 російських злочинців, - Геращенко

Вже 11 громадян РФ, засуджених в Україні звернулися до Путіна з проханням повернути їх назад в Росію в обмін на українських політв'язнів

Президент Петро Порошенко готовий помилувати 11 російських злочинців, засуджених в Україні, щоб звільнити політв’язнів Кремля.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, уповноважений президента України в Тристоронній контактній групі врегулювання кризи на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

Вона нагадала, що вже 11 громадян РФ, засуджених в Україні за важкі злочини проти нашого суверенітету, звернулися до свого президента Путіна з проханням повернути їх назад в Росію в обмін на українських політв'язнів.

Геращенко наголосила, що ці громадяни засуджені за дуже важкими статтями, в тому числі – за тероризм.

"Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів", - написала вона.

Геращенко також повідомила, що Україна направить на представників Росії в ТКГ інформацію про заяви злочинців і терористів – громадян РФ, які висловили бажання повернутися в Росію і написали відповідні прохання до Путіна про обмін.

"Нагадую, поки що немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 диверсантів, шпигунів, терористів, злодіїв. Немає відповіді і на ініціативу зустрічі омбудсвумен в Мінську 21-22 серпня", - підсумувала Геращенко.

Як повідомлялося, всім громадян Росії, які відбувають покарання в Україні, написали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних українських політв'язнів.

Раніше такі заяви подали громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.

Разом з тим у Кремлі на прохання матері українського політв'язня Олега Сенцова про помилування сина відповіли, що Сенцов має сам попросити.