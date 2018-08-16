Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко готовий помилувати 11 російських злочинців, - Геращенко

Вже 11 громадян РФ, засуджених в Україні звернулися до Путіна з проханням повернути їх назад в Росію в обмін на українських політв'язнів
Президент Петро Порошенко готовий помилувати 11 російських злочинців, засуджених в Україні, щоб звільнити політв’язнів Кремля.
Порошенко готовий помилувати 11 російських злочинців, - Геращенко Фото: unian.ua

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, уповноважений президента України в Тристоронній контактній групі врегулювання кризи на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

Вона нагадала, що вже 11 громадян РФ, засуджених в Україні за важкі злочини проти нашого суверенітету, звернулися до свого президента Путіна з проханням повернути їх назад в Росію в обмін на українських політв'язнів. 

Геращенко наголосила, що ці громадяни засуджені за дуже важкими статтями, в тому числі – за тероризм.

"Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів", - написала вона.

Геращенко також повідомила, що Україна направить на представників Росії в ТКГ інформацію про заяви злочинців і терористів – громадян РФ, які висловили бажання повернутися в Росію і написали відповідні прохання до Путіна про обмін.

"Нагадую, поки що немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 диверсантів, шпигунів, терористів, злодіїв. Немає відповіді і на ініціативу зустрічі омбудсвумен в Мінську 21-22 серпня", - підсумувала Геращенко.

Як повідомлялося, всім громадян Росії, які відбувають покарання в Україні, написали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних українських політв'язнів.

Раніше такі заяви подали громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.

Разом з тим у Кремлі на прохання матері українського політв'язня Олега Сенцова про помилування сина відповіли, що Сенцов має сам попросити.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2018 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.