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Геращенко пояснила, чому Україна не висилає російських дипломатів

Вона нагадала, що в Україні давно немає посла РФ, як і в Росії немає посла України.
Україна не висилає російських дипломатів, оскільки висилка українських консулів залишить українських політв'язнів у РФ без підтримки.
Геращенко пояснила, чому Україна не висилає російських дипломатів Фото: tv24

Таку думку висловила перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в Facebook, коментуючи закиди про те, що країни ЄС готуються вислати російських дипломатів, а Україна – ні.

Вона нагадала, що в Україні давно немає посла РФ, як і в Росії немає посла України.

"Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули", - зазначила Геращенко.

"Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку. Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?", - додала вона.

Як повідомило в суботу британське видання Times, США і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

 

 

 

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25 03 2018 15:30
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