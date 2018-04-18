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Геращенко: Росія не відповіла на пропозицію України про обмін 23 росіян на своїх політв'язнів

На думку Геращенко, Росія не виявляє жодного інтересу щодо цього
Росія не відповіла на пропозицію України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) про обмін 23 засуджених росіян на своїх політв'язнів.
Геращенко: Росія не відповіла на пропозицію України про обмін 23 росіян на своїх політв Ірина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

"Ще раз наголосила на готовності української сторони якнайшвидше передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в РФ. Ми не отримали відповіді на цю пропозицію. Натомість представники ОРДЛО продовжують включати цих росіян в свої списки як "ополченців" - мешканців "молодих республік", - написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

На думку Геращенко, РФ не проявляє ніякого інтересу до своїх громадян, які утримуються в українських в'язницях.

Нагадаємо, Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську заявила про готовність обміняти 23 росіян на своїх політв'язнів у РФ. 

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

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18 04 2018 20:16
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