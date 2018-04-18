Геращенко: Росія не відповіла на пропозицію України про обмін 23 росіян на своїх політв'язнів
"Ще раз наголосила на готовності української сторони якнайшвидше передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в РФ. Ми не отримали відповіді на цю пропозицію. Натомість представники ОРДЛО продовжують включати цих росіян в свої списки як "ополченців" - мешканців "молодих республік", - написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
На думку Геращенко, РФ не проявляє ніякого інтересу до своїх громадян, які утримуються в українських в'язницях.
Нагадаємо, Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську заявила про готовність обміняти 23 росіян на своїх політв'язнів у РФ.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
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