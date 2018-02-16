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Геращенко спростувала чутки про обмін кримських дезертирів на Сущенка та Сенцова

Раніше адвокат кримських дезертирів Валентин Рибін повідомив також, що його підзахисних можуть обміняти на громадян України, ув’язнених в РФ
Народний депутат, представник України на мінських переговорах Ірина Геращенко спростувала інформацію про можливий обмін кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова на утримуваних у Росії журналіста Романа Сущенка та режисера Олега Сенцова.
Геращенко спростувала чутки про обмін кримських дезертирів на Сущенка та Сенцова Фото: radiosvoboda.org

"Заяви, що стосуються громадян О. (Максима Одинцова) І Б. (Олександра Баранова), а також наших режисера (Олега Сенцова) і журналіста (Романа Сущенка), за свободу яких ведеться боротьба, на жаль, не відповідають дійсності. Я змушена спростовувати чужі заяви, аби зупинити процес безвідповідальних коментарів в ефірах", - повідомила вона в Facebook.

Напередодні в офісі омбудсмена Валерії Лутковської телеканалу Прямий повідомили, що Україна готується до обміну політв’язнів Сенцова та Сущенка на кримських дезертирів Баранова та Одинцова.

Адвокат кримських дезертирів Валентин Рибін повідомив також, що його підзахисних можуть обміняти на громадян України, ув’язнених в РФ.

Нагадаємо, що на початку лютого суди Києва визнали кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова винними у державній зраді та дезертирстві. Їх засудили до 13 та 14 років позбавлення волі відповідно.

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16 02 2018 22:58
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