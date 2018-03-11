Геращенко: "Свої Москву не цікавлять. Наших вони не віддають"
За словами політика, Росія блокує процес звільнення українських політв'язнів і заручників на тимчасово окупованих територіях.
"Прес-секретар (президента РФ Володимира Путіна) публічно підтвердив, що звільнення заручників і політв'язнів (йдеться про українців у російських в'язницях або на окупованих територіях) фактично заблоковано і заморожено Кремлем. Свої Москву не цікавлять. Наших вони не віддають", - написала Геращенко у Facebook.
Протягом року українська сторона передавала російській списки і робила різні пропозиції, але всі ініціативи залишилися без відповіді і результату, наголосила Геращенко.
"Питання не в Україні і не в українських переговорниках, адже, наприклад, весь світ і всі світові лідери вимагали звільнити Олега Сенцова, та безрезультатно. Питання тільки в Путіні. Він прагне перемогти в Україні і чекає виборів, точніше, планує впливати на їх результат, робити все для зміни влади в Україні. Заручники - це той козир, який Путін буде тримати і не збирається віддавати зараз", - додала політик.
Нагадаємо, що Херсонський міський суд продовжив до 28 грудня термін утримання під вартою керівнику "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському.
Українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.
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