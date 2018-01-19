Геращенко: Україна наполягає на створенні п'ятої підгрупи з урегулювання конфлікту на Донбасі

Крім того, українці висловили позицію про необхідність введення миротворчої місії ООН на окуповану територію

Українська сторона наполягає на створенні п'ятої робочої підгрупи в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі, яка займеться темою повернення контролю над українським кордоном.

Про це йшлося під час зустрічі посла Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа з українськими учасниками мінських підгруп Ольгою Айвазовською, Євгеном Марчуком та першим заступником голови Верховної Ради Іриною Геращенко, повідомила Геращенко у Facebook.

Зокрема, у зв'язку з головуванням Італії в ОБСЄ в 2018 році сторони обговорили пріоритети роботи мінських груп, як їх для себе формулює українська сторона.

"Ми наполягаємо на негайному виконанні безпекового і гуманітарного блоку, ключовим пріоритетом є режим тиші, встановлення сталого миру, розведення живої сили і техніки вздовж лінії зіткнення, звільнення всіх заручників, створення механізму за участю РФ і МКЧХ для пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих, відкриття КПВВ "Золоте", допуск міжнародних гуманітарних місій до всієї окупованої території, створення п'ятої робочої групи, яка займеться темою повернення контролю над українським кордоном", - зазначила вона.

Крім того, українці висловили позицію про необхідність введення миротворчої місії ООН на окуповану територію - для деокупації і примусу до миру, додала Геращенко.

Зі свого боку, Чечіліа поінформував, що для Італії в рамках головування в ОБСЄ вирішення конфлікту на Донбасі є пріоритетом.

"Пан Ла Чечіліа наголосив на необхідності гарантій безпеки місії СММ ОБСЄ і її безперешкодному допуску на всю територію, на допуску гуманітарних місій на всю територію Донбасу й покращення гуманітарної ситуації в цілому. Також поінформував, що міністр закордонних справ Італії планує відвідати Україну", - зазначила вона.

Нагадаємо, вчора, 18 січня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийнятий Закон про реінтеграцію - сигнал і для Донбасу, і для Криму про те, що ці території - невід'ємна частина України.