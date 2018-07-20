Геращенко виключила проведення референдумів на окупованому Донбасі

Вона нагадала, що Мінські угоди передбачають проведення не референдуму, а місцевих виборів за українським законодавством

Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

"Ніяких референдумів під дулами автоматів, і розміщеними під школами і дитсадками окупованого Донецька і Луганська російськими танками; ніяких референдумів, організованих на територіях, де 4 роки мізки громадянам промиває російська пропаганда і "лайфньюси", які залякують людей " фашистами та хунтою"; ніяких референдумів, організованих маріонетками Кремля на окупованих Кремлем землях не буде", - написала вона на сторінці у Facebook.

Геращенко нагадала, що Мінські угоди передбачають проведення не референдуму, а місцевих виборів за українськомим законодавством.

"Ми твердо стоїмо на позиції, що РФ повинна виконувати Мінські угоди: припинити стріляти, припинити постачання техніки бойовикам, вивести свої війська з перешитими шевронами, "потеряшек" і зброю, звільнити заручників і нам повернути контроль над нашим кордоном", - додала вона.

Віце-спікер також іронічно запропонувала президенту РФ провести на її території референдум по темі підвищення пенсійного віку.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі запропонував провести референдум на Донбасі. За словами одного із співрозмовників, Трамп попросив Путіна не обговорювати ідею референдуму на прес-конференції після саміту, щоб дати президенту США час обміркувати цю ідею.

Джерело додало, що Путін запропонував провести голосування серед місцевих жителів Донбасу щодо статусу їх регіону. Все це має пройти під егідою міжнародного співтовариства. Офіційних коментарів з боку США поки не було озвучено.