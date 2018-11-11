Геращенко вимагає негайно скликати позачергове засідання ТКГ через вибори на окупованому Донбасі

Українська частина ТКГ просить країни нормандського формату провести спеціальні консультації з вимогою до РФ "відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі"

Українська частина Тристоронньої контактної групи вимагає негайно скликати позачергове засідання у зв'язку з "організацією Російською Федерацією так званих "позачергових виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України".

Про це заявила віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко в неділю, 11 листопада.

"Уся відповідальність за руйнівні наслідки так званих "позачергових виборів" для подальшої імплементації Мінських домовленостей повністю покладається на Російську Федерацію. Зі свого боку Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей. Ми вимагаємо негайного скликання позачергового скликання ТКГ і звертаємося до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі", – повідомила Геращенко.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи, за словами Геращенко, рішуче засуджує організацію Російською Федерацією 11 листопада 2018 року так званих "позачергових виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях України.

"Своїми діями Росія вчергове грубо порушила основоположні норми і принципи міжнародного права та законодавство України. Одночасно, як сторона і підписант Мінських домовленостей Російська Федерація вкотре фундаментально порушила свої зобов'язання за ними. Російська федерація протягом 2014-2018 так і не вивела військову техніку, своїх військових з окупованих територій, продовжує спонсорувати і підтримувати незаконні озброєні формування технічно і фінансово.

Росія заблокувала процес звільнення політв'язнів Кремля заручників та пошук зниклих безвісти на окупованих нею територіях. РФ відмовляється обговорювати питання повернення під український контроль украіно-російської частини кордону, чим всі ці роки значно ускладнює роботу підгруп у Мінську. Ігноруючи консолідовану позицію світової спільноти і міжнародних організацій щодо нелегітимного характеру зазначених псевдовиборів та невизнання їх результатів, Кремль свідомо пішов на загострення ситуації на Донбасі. Псевдовибори – це провокація, спрямована на зрив крихкого процесу мирного врегулювання на Донбасі", – заявила Ірина Геращенко.

Як додала віце-спікер, українська частина Тристоронньої контактної групи наголошує, що результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків та відтак не визнаються Україною і цивілізованим світом.

"Ми наголошуємо, що всі причетні до організації незаконних виборів мають нести відповідальність. Ми закликаємо українців в окупації не брати участь в псевдовиборах, ігнорувати їх. Хотіли б також підкреслити, що єдиними легітимними виборами можуть бути ті, що проходитимуть відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ", – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, МЗС України висловило категоричний протест у зв'язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення в неділю, 11 листопада, так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.

Польща рішуче засудила проведення "виборів" в окупованій частині Донбасу і закликала запровадити санкції проти причетних до організації голосування.