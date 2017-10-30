Геращенко закликає Британію до переговорів про пом'якшення візового режиму для українців

Геращенко вважає, що це буде непростий і нешвидкий діалог, але варто його починати

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до міністра Великобританії у справах Європи і Америки Алана Данкана з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз.

"У нас є позитивний досвід безвізу з ЄС і мінімум порушень візових правил з боку українців у Шенгенській зоні. Тому, думаю, варто говорити і про пом'якшення візового режиму з Британією", - написала Геращенко у Facebook.

Вона також зазначила, що це буде "непростий і нешвидкий діалог", але його треба починати.

Нагадаємо, що державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан пообіцяв порушити в Лондоні питання про пом’якшення візового режиму для громадян України.

Раніше посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко повідомляла, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.