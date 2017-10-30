НОВИНИПерший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до міністра Великобританії у справах Європи і Америки Алана Данкана з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Геращенко закликає Британію до переговорів про пом'якшення візового режиму для українців
Геращенко вважає, що це буде непростий і нешвидкий діалог, але варто його починати
Фото: tv24
"У нас є позитивний досвід безвізу з ЄС і мінімум порушень візових правил з боку українців у Шенгенській зоні. Тому, думаю, варто говорити і про пом'якшення візового режиму з Британією", - написала Геращенко у Facebook.
Вона також зазначила, що це буде "непростий і нешвидкий діалог", але його треба починати.
Нагадаємо, що державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан пообіцяв порушити в Лондоні питання про пом’якшення візового режиму для громадян України.
Раніше посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко повідомляла, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.
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30 10 2017 20:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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