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Геращенко закликала створити єдиний реєстр поранень, загибелі та захоплення в полон журналістів

Перший віце-спікер подякувала військовим журналістам за їхню роботу
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликала виконавчу владу створити єдиний реєстр поранень, загибелі та захоплення в полон журналістів.
Геращенко закликала створити єдиний реєстр поранень, загибелі та захоплення в полон журналістів Ірина Геращенко. Фото: ukrinform.ru

"Хочу також приєднатися від імені ВР до найщиріших слів подяки, насамперед військовим журналістам, які сьогодні фільмують новітню історію України - трагічну, драматичну, і закликати всі виконавчі органи створити єдиний реєстр поранень, загибелі, захоплення в полон українських журналістів", - сказала під час ранкового пленарного засідання парламенту. Трансляцію вів офіційний канал "Рада".

Як відомо, з 1994 року в Україні традиційно 6 червня відзначають День журналіста. Цю дату було обрано не випадково - 6 червня 1992 року Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

Як відомо, 6 червня в Україні відзначається День журналіста.

Нагадаємо, у першому кварталі 2018 року в Україні двічі зросла кількість нападів на журналістів.

 

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06 06 2018 10:58
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