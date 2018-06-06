Геращенко закликала створити єдиний реєстр поранень, загибелі та захоплення в полон журналістів

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликала виконавчу владу створити єдиний реєстр поранень, загибелі та захоплення в полон журналістів.

"Хочу також приєднатися від імені ВР до найщиріших слів подяки, насамперед військовим журналістам, які сьогодні фільмують новітню історію України - трагічну, драматичну, і закликати всі виконавчі органи створити єдиний реєстр поранень, загибелі, захоплення в полон українських журналістів", - сказала під час ранкового пленарного засідання парламенту. Трансляцію вів офіційний канал "Рада".

Як відомо, з 1994 року в Україні традиційно 6 червня відзначають День журналіста. Цю дату було обрано не випадково - 6 червня 1992 року Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.