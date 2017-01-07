Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Геращенко запропонував реєструвати росіян на "спеціальних сайтах" як альтернативу візовому режиму з РФ

За словами депутата, візовий режим Україна зможе запровадити тоді, коли буде "готова"
Депутат Верховної ради Антон Геращенко запропонував замість візового режиму з Росією ввести реєстрацію приїжджих росіян на "спеціальних сайтах".
Геращенко запропонував реєструвати росіян на "спеціальних сайтах" як альтернативу візовому режиму з РФ Фото: unian.ua

Про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна", пише "Інтерфакс-Україна".

"Найголовніший спосіб боротьби з тероризмом і диверсією – це заздалегідь перевіряти, хто до нас приїжджає. Ми можемо запровадити не візовий режим, а попередження про того, хто приїжджає, реєстрацію на електронних сайтах", – сказав Геращенко.

За словами депутата, візовий режим Україна зможе запровадити тоді, коли буде "готова", адже це "означатиме впровадження візового режиму з російської сторони". Він додав, що український МЗС повинен розробити план, як розгортати таку систему роботи.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.

Понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2017 20:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.