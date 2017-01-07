Геращенко запропонував реєструвати росіян на "спеціальних сайтах" як альтернативу візовому режиму з РФ

За словами депутата, візовий режим Україна зможе запровадити тоді, коли буде "готова"

Депутат Верховної ради Антон Геращенко запропонував замість візового режиму з Росією ввести реєстрацію приїжджих росіян на "спеціальних сайтах".

Про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна", пише "Інтерфакс-Україна".

"Найголовніший спосіб боротьби з тероризмом і диверсією – це заздалегідь перевіряти, хто до нас приїжджає. Ми можемо запровадити не візовий режим, а попередження про того, хто приїжджає, реєстрацію на електронних сайтах", – сказав Геращенко.

За словами депутата, візовий режим Україна зможе запровадити тоді, коли буде "готова", адже це "означатиме впровадження візового режиму з російської сторони". Він додав, що український МЗС повинен розробити план, як розгортати таку систему роботи.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.

Понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.