Геращенко запропонував реєструвати росіян на "спеціальних сайтах" як альтернативу візовому режиму з РФ
Про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна", пише "Інтерфакс-Україна".
"Найголовніший спосіб боротьби з тероризмом і диверсією – це заздалегідь перевіряти, хто до нас приїжджає. Ми можемо запровадити не візовий режим, а попередження про того, хто приїжджає, реєстрацію на електронних сайтах", – сказав Геращенко.
За словами депутата, візовий режим Україна зможе запровадити тоді, коли буде "готова", адже це "означатиме впровадження візового режиму з російської сторони". Він додав, що український МЗС повинен розробити план, як розгортати таку систему роботи.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.
У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.
Понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.
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