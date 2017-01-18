Геращенко запевнила, що Крим на Донбас міняти ніхто не буде
"Крим на Донбас ми міняти не будемо. Й Донбас здавати не будемо теж. Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна - це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу- де підтримують, за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо", - зазначає Геращенко, інформує "Українська Правда".
"Боремося за всіх. Відновлення суверенітету і територіальної цілісності, території України в кордонах 2013 року- це є наша мета. І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі території чи їх торгу- не зіб'є нас зі шляху відновлення єдиної і соборної України . Крим на Донбас не міняємо. Донбас не здаємо", - наголосила Геращенко.
Нагадаємо, народна депутатка Надія Савченко заявила, що повернути окуповані території Донбасу під контроль України можна тільки шляхом відмови України від анексованого Криму на користь Росії.
Напередодні, український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі. Зокрема, "пожертвувати" Росії Крим і Донбас заради миру в Україні.
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