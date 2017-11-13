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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Герасимов: Єдність Народного фронту і БПП – запорука стабільності України

Сьогодні непрості часи, однак російського агресора зупинено, а його спроби розхитати Україну раз за разом провалюється
Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов вважає, що єдність Народного фронту і БПП – запорука стабільності України і хребет української влади.
Герасимов: Єдність Народного фронту і БПП – запорука стабільності України Артур Герасимов. Фото: theinsider.ua

Бачу в залі багато знайомих облич, з якими пройшли певний непростий шлях. Пам’ятаєте, як три роки тому разом ми творили коаліцію – дійсно черга не стояла. І коли єдність Президента, Уряду, парламентської більшості допомогли тоді вистояти – мало хто в це вірив, а особливо та країна, яка розпочала агресію. А помогло подолати виклики, які постали перед країною, те, що ми об’єдналися. Тоді нам передрікали – військову поразку, економічний дефолт і одвічний розбрат, але так не сталося, бо ми зберегли нашу єдність. Пам’ятаю, як вже на наступний день після створення коаліції , запитували чи вона вже розвалилася. Не дочекаються”,- зазначив Артур Герасимов під час свого виступу на з’їзді політичної партії “Народний фронт”. 

Артур Герасимов підкреслив, що сьогодні непрості часи, однак  російського агресора зупинено, а його спроби розхитати Україну раз за разом провалюється.

“Наразі ми почали програму перетворень. За свідченнями наших закордонних колег, за ці 3 роки ми зробили більше ніж за 20 попередніх. Переконаний, що в майбутніх підручниках історії коаліція Народного фронту і БПП буде визнана першим прикладом реальної , ефективної , конструктивної співпраці українських партій і інтересах держави і суспільства”, – наголосив народний депутат. 

“Єдність наших двох партій – запорука стабільності України, хребет української влади. Мені шкода, що інші фракції, які проголошували європейські цінності на словах, які разом з нами три роки назад складали конституційну більшість у парламенті, обрали легші шляхи. Вони обрали шлях критикувати і звинувачувати, говорити і не робити, провокувати і чекати, поки хтось зробить роботу, але час все розставляє на свої місця”,- наголосив парламентар. 

Політик підкреслив, що попереду у коаліції ще є багато завдань, тому потрібно працювати ще ефективніше і більш результативно.

Ми повинні  закінчити роботу над законопроектом з реінтеграції Донбасу, створення антикорупційної системи і забезпечити незворотність реформ і неможливість будь-якого реваншу ні проросійських клептократів, ані безвідповідальних популістів. Ми працюємо разом, разом ми і переможемо”, – підкреслив Артур Герасимов.

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