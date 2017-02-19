Героїв Революції Гідності вшанували в Одесі, – ФОТО, ВІДЕО

Кілька сотень одеситів зібралися в неділю, 19 лютого, на Приморському бульварі, щоб вшанувати пам'ять героїв Революції Гідності.

Акція почалася з хвилини мовчання і молитви, після якої учасники дійства вшанували, опустившись на одне коліно, під мелодію жалобного гімну Майдану, пам'ять розстріляної Небесної Сотні, повідомляє Укрінформ.

"Революція Гідності допомогла нам усвідомити, ким ми є. Не раби, а народ Божий, гідний зватися українською нацією. Однак важливо збагнути, чому був Майдан? Мусимо визнати, що передусім винні у тому ми: то своєю бездіяльністю, чи занадто частою готовністю до компромісів, чи то угодовством. А тепер згадаємо: чи виконали ми обіцянки, які давали на столичному Майдані та десятках інших? Пам'ять тих, хто загинув три роки тому, а також воїнів АТО стукає в наші серця: маємо виконати обіцяне перед людьми і Богом – зробити свою країну кращою!" – сказав священик УГКЦ отець Олександр (Смеречинський).



Фото: dumskaya.net

"Як і три роки тому, ми зібралися біля пам'ятника Дюку рівно о 18-й, але сьогодні не заради Революції, а на акцію пам'яті та єднання. Три роки тому відбулися страшні події. Важко повірити, що таке можливо в ХХI столітті. Тим важливіше показати, що ми і далі готові боротися за Україну", – зазначила співорганізатор акції Наталя Михайленко.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Активістка одеського Майдану Аліна Рядченко наголосила: "Сьогодні день смутку. Але не тільки. Це водночас і день гордості за те, що наша нація відроджується. Хоч і дуже повільно, але бачимо перші паростки змін на краще в Україні. Багато молодих людей уже пишаються, що вони – українці. Віддати шану Небесній Сотні означає – продовжити справу, за яку вони віддали свої життя, за оновлення влади, за відстоювання їхніх ідеалів".



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Її підтримали Олекса Губський, що був протягом 2014 року одним з ведучих одеського Майдану, військовослужбовець 74-го Окремого розвідбату Олена Михайленко, учасник АТО Олександр Голопотелюк, учасник подій 19 лютого на столичному Майдані Павло Линець, офіцер запасу Василь Дяченко та інші.

Наприкінці учасники акції переглянули відеоролик "Пам'ятаймо Майдан", виготовлений одним з активістів одеського Майдану Владиславом Кочуком.



Фото: dumskaya.net

Присутні також відзначили 25-ту річницю затвердження Верховною Радою Тризуба як малого Герба України – вишикувалися біля пам'ятнику Дюку у фігуру у вигляді цього державного символа і увімкнули ліхтарики мобільних телефонів.

Нагадаємо, на центральній площі Риму українці та італійці 19 лютого вшанували пам'ять Небесної сотні.