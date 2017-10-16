Герой статті про катування геїв у Чечні вперше публічно розповів деталі

Росіянин Максим Лапунов, який написав заяву до Слідчого комітету про переслідування геїв в Чечні, розповів про катування та побиття.

Про це Лапунов розповів на прес-конференції у виданні "Новая газета".

Він народився в Омську, але в 2015 році приїхав до Чечні торгувати повітряними кульками. Його затримали в березні 2017 року і відпустили лише через 12 днів. За словами чоловіка, його жорстоко били і катували, після побиття принижували.

"До мене підійшли дві людини в звичайному одязі, схопили під руки і потягли в бік машини. Я кричав, кликав на допомогу, але мене запхали в машину. Потім мене відвезли в підрозділ поліції, я так вважаю. Це було пізно вночі. Призвели до головного – він переривав мій телефон, який у мене забрали ще тоді, коли саджали в машину. Основне звинувачення на мою адресу – що я гей", – розповів Лапунов.

За його словами, під загрозою тортур струмом його змусили видати ім'я однієї людини, яку також затримали і жорстоко побили.

"Через короткий час побили і мене. Звинувачували, що я гей, що таких, як я, треба вбивати. З їхніх слів і дій я припустив, що мене вб'ють. Через п'ять-шість годин після того, як мене затримали, вони увірвалися в камеру з неймовірними приниженнями і образами. Вони почали бити палицями. Не знаю, скільки часу це було, але дуже довго...", – продовжив Лапунов.

Чоловік каже, що били його кийками та палицями.

"Поставили обличчям до стіни, били по гомілках, по сідницях. Доводили до стану поки я не впаду, давали віддихатись і били знову", – повідомив він.

Водночас, за словами Лапунова, його били та катували лише один день, потім його більше не катували.

"Побили мене тільки один раз, один день, далі просто були знущання, а чеченців, яких привозили, били довго, їх по кілька днів могли бити. Деяких людей відпускали після того, як вони ламались", – сказав чоловік.

Лапунов додав, що його під загрозою вбивства змусили поставити відбитки пальців на зброю. Він не уточнив, про яку зброю йдеться.

"За 12 днів, які просидів у підвалі, я спав буквально на картонці, на бетонній підлозі... Піді мною була гігантська калюжа крові. Мені відбили буквально руки і ноги . Коли я поїхав із Чечні, я ледь повзав... Мені й досі сняться жахи", – розповів постраждалий.

За словами Лапунова, було дивно, що його вирішили відпустити. Після звільнення хлопець одразу пішов до друзів, а вже потім додому. Як розповів Лапунов, навіть після йому все одно надходили смс та дзвінки з погрозами.

Нагадаємо, на початку квітня російське видання "Новая газета" оприлюднило метаріал про те, що в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Президент Чечні Рамзан Кадиров назвав геїв "шайтанами" і "нелюдами".