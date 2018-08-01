"Геть ФСБ": радикали у балаклавах заблокували в'їзд до Києво-Печерської лаври, - ФОТО ВІДЕО Сталися словесні перепалки і невелика штовханина

Близько 30 осіб у балаклавах з праворадикальної організації С14 заблокували в’ізд до печер Києво-Печерської лаври і перекрили шлагбаум.

Фото: Громадське

Протестувальники пропустили кілька автомобілів, які, за їхніми словами, не належать співробітникам лаври, повідомляє "Громадське". Водночас, учасники акції почали бити по капоту автомобіль Range Rover, який намагався проїхати. Учасники акції під Києво-Печерською лаврою запалили фаєри pic.twitter.com/BwgDp2UqFz — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г. Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло почав говорити з протестувальниками. Нагадаємо, що 4 січня Запорізький священик під час похорону відмовився відспівувати загиблого 2-річного малюка, на якого впав самогубець, через те, що дитину хрестили в Київському патріархаті.

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