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"Геть ФСБ": радикали у балаклавах заблокували в'їзд до Києво-Печерської лаври, - ФОТО ВІДЕО

Сталися словесні перепалки і невелика штовханина
Близько 30 осіб у балаклавах з праворадикальної організації С14 заблокували в’ізд до печер Києво-Печерської лаври і перекрили шлагбаум.
"Геть ФСБ": радикали у балаклавах заблокували в Фото: Громадське

Протестувальники пропустили кілька автомобілів, які, за їхніми словами, не належать співробітникам лаври, повідомляє "Громадське".

Водночас, учасники акції почали бити по капоту автомобіль Range Rover, який намагався проїхати.

 

Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло почав говорити з протестувальниками.

Нагадаємо, що 4 січня Запорізький священик під час похорону відмовився відспівувати загиблого 2-річного малюка, на якого впав самогубець, через те, що дитину хрестили в Київському патріархаті.

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08 01 2018 17:00
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