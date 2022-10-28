CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що з наступного тижня відключення електроенергії стануть плановими, а не аварійними.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Графіки відключення електроенергії з наступного тижня стануть плановими – ОП
Фото: Укрінформ
Про це Тимошенко повідомив у Телеграмі.
За його словами, ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною, і над нею продовжують працювати.
Для відновлення стабільного енергоживлення потрібен час. "З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", – додав Тимошенко.
Як повідомлялося раніше графіки віялових відключень зроблять справедливішими – глава "Укренерго"
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28 10 2022 21:09 МЕДІА
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