Графіки відключення електроенергії з наступного тижня стануть плановими – ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що з наступного тижня відключення електроенергії стануть плановими, а не аварійними.

Про це Тимошенко повідомив у Телеграмі.

За його словами, ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною, і над нею продовжують працювати.

Для відновлення стабільного енергоживлення потрібен час. "З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", – додав Тимошенко.