Гідрометцентр попереджає про дощі, грози та шквали
Про це повідомляє Укргідрометцентру.
"У західних та Житомирській областях пориви вітру та шквали 15-23 м/ с; грози, подекуди град, у західних областях сильні дощі", – повідомляють синоптики.
17-18 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Фото: meteo.gov.ua
На заході України очікується температура від 11-13 градусів тепла вночі до +18-20 вдень.
У Житомирській області – до +23...+25, у Вінницькій – до +30..+32, дощі та грози.
На півночі – вдень +22...+25, вночі +14...+17, грози. У центрі, на сході та на півдні - +13...+18 вночі, вдень сухо, сонячно, +30...+33.
Фото: meteo.gov.ua
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