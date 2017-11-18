Гігантський дирижабль впав і здувся в Англії

Гігантський гібридний дирижабль Airlander 10, який вважається найбільшим повітряним судном у світі, в суботу впав в англійському графстві Бедфордшир і здувся.

Апарат вартістю 25 млн фунтів стерлінгів розвалився на дві частини, повідомляє BBC. Дирижабль відірвався від причальної щогли, після чого зазнав аварії, тому на борту нікого не було. Незначно постраждала жінка з обслуговуючого персоналу, у неї порізи і синці.

Менше доби тому, 17 листопада, Hybrid Air Vehicles - успішно провела льотні випробування Airlander 10.

Гібрид літака, вертольота та дирижабля Airlander 10 спочатку розроблено для американських військових, які планували використовувати його для розвідувальних цілей в Афганістані. Але армія США відмовилася від проекту через його дорожнечу.



Фото: hybridairvehicles.com

Airlander через свою форму отримав прізвисько "Літаюча дупа".

Нагадаємо, що в британському графстві Бакінгемшир розбилися невеликий пасажирський літак і вертоліт.