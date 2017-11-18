Гігантський дирижабль впав і здувся в Англії
Апарат вартістю 25 млн фунтів стерлінгів розвалився на дві частини, повідомляє BBC. Дирижабль відірвався від причальної щогли, після чого зазнав аварії, тому на борту нікого не було. Незначно постраждала жінка з обслуговуючого персоналу, у неї порізи і синці.
Менше доби тому, 17 листопада, Hybrid Air Vehicles - успішно провела льотні випробування Airlander 10.
Гібрид літака, вертольота та дирижабля Airlander 10 спочатку розроблено для американських військових, які планували використовувати його для розвідувальних цілей в Афганістані. Але армія США відмовилася від проекту через його дорожнечу.
Фото: hybridairvehicles.com
Airlander через свою форму отримав прізвисько "Літаюча дупа".
Нагадаємо, що в британському графстві Бакінгемшир розбилися невеликий пасажирський літак і вертоліт.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа