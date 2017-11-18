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Гігантський дирижабль впав і здувся в Англії

Airlander через свою форму отримав прізвисько "Літаюча дупа"
Гігантський гібридний дирижабль Airlander 10, який вважається найбільшим повітряним судном у світі, в суботу впав в англійському графстві Бедфордшир і здувся.
Гігантський дирижабль впав і здувся в Англії Фото: twitter.com/roadpolicebch

Апарат вартістю 25 млн фунтів стерлінгів розвалився на дві частини, повідомляє BBC. Дирижабль відірвався від причальної щогли, після чого зазнав аварії, тому на борту нікого не було. Незначно постраждала жінка з обслуговуючого персоналу, у неї порізи і синці.

Менше доби тому, 17 листопада, Hybrid Air Vehicles - успішно провела льотні випробування Airlander 10.

Гібрид літака, вертольота та дирижабля Airlander 10 спочатку розроблено для американських військових, які планували використовувати його для розвідувальних цілей в Афганістані. Але армія США відмовилася від проекту через його дорожнечу.


Фото: hybridairvehicles.com

Airlander через свою форму отримав прізвисько "Літаюча дупа".

Нагадаємо, що в британському графстві Бакінгемшир розбилися невеликий пасажирський літак і вертоліт.

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18 11 2017 17:35
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