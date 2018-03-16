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Гілларі Клінтон зламала руку при падінні у ванній готелю в Індії

Їй діагностували тріщину в правому зап'ясті
Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон отримала незначну травму в готелі під час турне Індією.
Гілларі Клінтон зламала руку при падінні у ванній готелю в Індії Фото: CNN

Як повідомили BBC в лікарні в місті Джодхпур, Клінтон госпіталізували вранці в середу, 14 березня.

За словами головного лікаря Суреша Гояла, колишній кандидат в президенти США пробула в лікарні "близько 15-20 хвилин". Він відмовився розкрити характер травми Клінтон.

За даними джерела The Indian Express, Клінтон зламала зап'ястя, коли посковзнулася і впала у ванній готелю Umaid Bhawan Palace в Джодхпурі.

У повідомленні наголошується, що Клінтон зробили рентген і комп'ютерну томографію. За словами джерел в лікарні, їй діагностували тріщину в правому зап'ясті. Їй наклали гіпс і порадили пройти ще один огляд через три дні.

Це не перший інцидент з Клінтон в Індії, куди вона приїхала, щоб представити свою книгу мемуарів Що сталося (What Happened). Під час відвідування комплексу руїн в Манду в штаті Мадх'я-Прадеш Гілларі Клінтон двічі спіткнулася, коли спускалася сходами. Відео інциденту стало вірусним в соціальних мережах.

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16 03 2018 22:17
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