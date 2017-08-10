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Гімнаст Верняєв приніс Україні друге за день "срібло" на чемпіонаті світу

Українець завоював медаль у вправах на паралельних брусах
Українець Олег Верняєв потрапив до трійки кращих спортсменів на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах.
Гімнаст Верняєв приніс Україні друге за день "срібло" на чемпіонаті світу Фото: AFP

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець отримав за свій виступ 15,833 бали.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у цьому виді програми програв на ЧС тільки Жу Жингуаню з Китаю – 15.900.

Третє місце і бронзова медаль на рахунку Давіда Білявського з Росії – 15,266.

Нагадаємо, чемпіонат світу зі спортивної гімнастики завершиться в неділю, 8 жовтня, пізно ввечері. Український гімнаст Ігор Радівілов узяв "срібло" в опорному стрибку.

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08 10 2017 23:50
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