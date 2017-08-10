СПОРТ НОВИНИУкраїнець Олег Верняєв потрапив до трійки кращих спортсменів на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гімнаст Верняєв приніс Україні друге за день "срібло" на чемпіонаті світу
Українець завоював медаль у вправах на паралельних брусах
Фото: AFP
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець отримав за свій виступ 15,833 бали.
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у цьому виді програми програв на ЧС тільки Жу Жингуаню з Китаю – 15.900.
Третє місце і бронзова медаль на рахунку Давіда Білявського з Росії – 15,266.
Нагадаємо, чемпіонат світу зі спортивної гімнастики завершиться в неділю, 8 жовтня, пізно ввечері. Український гімнаст Ігор Радівілов узяв "срібло" в опорному стрибку.
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08 10 2017 23:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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