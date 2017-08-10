Гімнаст Верняєв приніс Україні друге за день "срібло" на чемпіонаті світу Українець завоював медаль у вправах на паралельних брусах

Українець Олег Верняєв потрапив до трійки кращих спортсменів на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах.

Фото: AFP

Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Українець отримав за свій виступ 15,833 бали. Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у цьому виді програми програв на ЧС тільки Жу Жингуаню з Китаю – 15.900. Третє місце і бронзова медаль на рахунку Давіда Білявського з Росії – 15,266. Нагадаємо, чемпіонат світу зі спортивної гімнастики завершиться в неділю, 8 жовтня, пізно ввечері. Український гімнаст Ігор Радівілов узяв "срібло" в опорному стрибку.

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