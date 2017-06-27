Гіпермаркети Metro через вірусну атаку приймають лише готівку

Мережа гіпермаркетів Metro в Україні через вірусну атаку перестала приймати банківські картки на касах і перейшла на розрахунки тільки готівкою.

Відповідне повідомлення Metro C & C направила своїм клієнтам, - повідомляє LB.ua.

"Сьогодні вірусна атака паралізувала роботу багатьох компаній. На цей час всі торгові центри Metro працюють в звичайному режимі. Тимчасово на касі приймаються тільки готівкові кошти", - зазначено в повідомленні.

Крім Metro, від кібератаки 27 червня також постраждали мережа супермаркетів Novus, магазини торгово-промислової групи Fozzy Group і мережа "Ашан", пише "Інтерфакс-Україна".

При спробі зв'язатися з одним з будівельних гіпермаркетів "Епіцентр", агентству повідомили, що магазини мережі сьогодні призупинили роботу на невизначений термін.

У прес-службі групи компаній "АТБ" агентству повідомили, що станом на 16:00 не було інформації про порушення в роботі магазинів мережі.

McDonald's в Україні повідомила про відсутність будь-яких порушень в роботі ресторанів і ознак кібератаки.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується. Служба безпеки України повідомила, що поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в даний час вивчається.

В департаменті кіберполіції НПУ заявляють, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.