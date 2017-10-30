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Гітлер після війни переховувався в Латинській Америці, - архіви ЦРУ

Колишній лідер нацистів обрав собі прізвище Шріттельмайєр
Якщо вірити нещодавно розсекреченим документам з архівів Центрального розвідувального управління США, загальновідома версія смерті лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера може виявитися хибною.
Гітлер після війни переховувався в Латинській Америці, - архіви ЦРУ Адольф Гітлер. Фото: urbanfragment.wordpress.com

Серед розсекречених документів опинився рапорт інформатора американської розвідки від 10 жовтня 1955 року, в якому він повідомляє про те, що Гітлер після Другої світової війни втік до Латинської Америки.

У доповіді йдеться, що колишній боєць СС Філіп Сітроен зустрічався з Гітлером у Колумбії приблизно раз на місяць, коли Сітроен виїжджав у відрядження до цієї країни із Венесуели.

В якості доказу цих зустрічей інформатор отримав фото, яке було зроблено у колумбійському місті Тунга 1954 року. На цьому фото Сітроен сидить разом із чоловіком, схожим на Гітлера.


ЦРУ

Зазначається, що колишній лідер нацистів переховувався у Латинській Америці під прізвищем Шріттельмайєр. Також інформатор повідомив, що у січні 1955 року Гітлер залишив Колумбію і поїхав до Аргентини.

За офіційною версією, Афольф Гітлер разом з дружиною Євою Браун покінчили життя самогубством 30 квітня 1945 року у Берліні. Їхні тіла спалили  в саду рейхсканцелярії.

Нагадаємо, на аукціон у Великій Британії виставлено рідкісний екземпляр книги Адольфа Гітлера "Майн кампф" з автографом автора.

 

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30 10 2017 08:59
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