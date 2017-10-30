Гітлер після війни переховувався в Латинській Америці, - архіви ЦРУ
Серед розсекречених документів опинився рапорт інформатора американської розвідки від 10 жовтня 1955 року, в якому він повідомляє про те, що Гітлер після Другої світової війни втік до Латинської Америки.
У доповіді йдеться, що колишній боєць СС Філіп Сітроен зустрічався з Гітлером у Колумбії приблизно раз на місяць, коли Сітроен виїжджав у відрядження до цієї країни із Венесуели.
В якості доказу цих зустрічей інформатор отримав фото, яке було зроблено у колумбійському місті Тунга 1954 року. На цьому фото Сітроен сидить разом із чоловіком, схожим на Гітлера.
ЦРУ
Зазначається, що колишній лідер нацистів переховувався у Латинській Америці під прізвищем Шріттельмайєр. Також інформатор повідомив, що у січні 1955 року Гітлер залишив Колумбію і поїхав до Аргентини.
За офіційною версією, Афольф Гітлер разом з дружиною Євою Браун покінчили життя самогубством 30 квітня 1945 року у Берліні. Їхні тіла спалили в саду рейхсканцелярії.
Нагадаємо, на аукціон у Великій Британії виставлено рідкісний екземпляр книги Адольфа Гітлера "Майн кампф" з автографом автора.
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