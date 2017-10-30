Гітлер після війни переховувався в Латинській Америці, - архіви ЦРУ

Якщо вірити нещодавно розсекреченим документам з архівів Центрального розвідувального управління США, загальновідома версія смерті лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера може виявитися хибною.

Серед розсекречених документів опинився рапорт інформатора американської розвідки від 10 жовтня 1955 року, в якому він повідомляє про те, що Гітлер після Другої світової війни втік до Латинської Америки.

У доповіді йдеться, що колишній боєць СС Філіп Сітроен зустрічався з Гітлером у Колумбії приблизно раз на місяць, коли Сітроен виїжджав у відрядження до цієї країни із Венесуели.

В якості доказу цих зустрічей інформатор отримав фото, яке було зроблено у колумбійському місті Тунга 1954 року. На цьому фото Сітроен сидить разом із чоловіком, схожим на Гітлера.



ЦРУ