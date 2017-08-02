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"Гіві" загинув внаслідок атаки з реактивного піхотного вогнемета "Джміль", - ЗМІ ФОТО

У зв'язку з інцидентом у "ДНР" оголосили план-перехоплення
У "ДНР" заявляють, що один з ватажків бойовиків Михайло Товстих з позивним "Гіві" загинув в результаті атаки з реактивного піхотного вогнемет "Джміль".
"Гіві" загинув внаслідок атаки з реактивного піхотного вогнемета "Джміль", - ЗМІ ФОТО Фото: соцмережі

"За попередніми даними, загибель "Гіві" сталася в результаті підриву з реактивного піхотного вогнемета "Джміль", - повідомляє сепаратистське агентство "ДАН" з посиланням на "оперативне командування "ДНР".

У зв'язку з інцидентом у "ДНР" оголосили план-перехоплення.

Фото: соцмережі

Зазначимо, РПЗ "Джміль" – це реактивний вогнемет одноразового застосування, який представляє собою снаряд-ракету, начинену вогняною сумішшю. Він призначений для ураження укритих вогневих точок противника, виведення з ладу легкоброньованої і автомобільної техніки, знищення живої сили супротивника. Вогнемет знищує все живе в обсязі до 80 куб. м; площа ураження: на відкритій місцевості - від 50 кв. м, у замкнутому просторі - до 80 кв. м.

Фото: соцмережі

Раніше, бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві". 

З початку російської агресії на сході він очолював підрозділ бойовиків "Сомалі". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну.

"Гіві" був підірваний у власному кабінеті в Донецьку. Також, у соцмережах з'явилися перші фото і відео з місця передбачуваного вбивства "Гіві".

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08 02 2017 12:00
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