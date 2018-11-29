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Глава БПП Львівщини Юрій Гринів отримав майже 450 тис грн премії матеріальної допомоги

Частину виплат від ДП "Львівстандартметрологія" політик чомусь задекларував як матеріальну допомогу
Голова Львівської обласної організації БПП "Солідарність" 42-річний Юрій Гринів у 2018 році двічі отримував матеріальну винагороду і матеріальну допомогу від ДП "Львівстандартметрологія", яке він очолює. Загалом таким чином у квітні-липні цього року Юрій Гринів отримав понад 449 тис. грн.
Глава БПП Львівщини Юрій Гринів отримав майже 450 тис грн премії матеріальної допомоги Юрій Гринів. Фото: varianty.lviv.ua

Першою на суттєві виплати на користь Юрія Гриніва звернула увагу львівська газета "Експрес", яка вивчила повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Юрія Гриніва у Єдиному державному реєстрі декларацій.

З'ясувалося, що першу виплату у розмірі майже 166 тис. грн від свого ж підприємства Юрій Гринів отримав у квітні цього року. А вже у липні він задекларував другий транш грошового доходу і вказав, що це матеріальна допомога від ДП "Львівстандартметрологія" у сумі понад 283 тис. грн. У декларації, яку необхідно заповнювати особисто, чітко зазначено походження коштів - "матеріальна винагорода" і "матеріальна допомога" відповідно.

Втім у коментарі виданню ZAXID.NET Юрій Гринів заявив, що отримав не матеріальну допомогу, а дві премії за свою роботу, припустивши, що просто помилився у своїй е-декларації.

"Можливо, заповнюючи декларацію, я помилився. У цій статті я задекларував премії, які мені нарахувало Мінекономрозвитку за ефективність використання державних коштів і за прибутковість підприємства", — повідомив Гринів.

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку №1024 розмір премії керівникам держпідприємств розраховується на підставі бухгалтерської та статистичної звітності. Для того, щоб отримати премію, керівник підприємства повинен подати у Мінекономрозвитку звіт про виконання показників преміювання. Юрій Гринів підтвердив, що особисто звертався у Мінекономрозвитку за нарахуванням собі премій.

"Підприємство, яке очолюю, зробило 269% росту, відколи я прийшов на посаду. Значні прибутки підтвердив також незалежний аудиторський звіт. Тому я подав документи у Мінекономрозвитку, щоб мені затвердили премію", — повідомив Юрій Гринів.

Журналістам не вдалося знайти підтвердження такого зростання держпідприємства у відкритих джерелах. На офіційному сайті ДП "Львівстандартметрологія" опублікований звіт незалежного аудитора за 2017 рік, у якому вказано лише, що фінансова звітність підприємства відповідає Національним положенням стандартів бухгалтерського обліку.

Варто зауважити, що офіційна зарплата Юрія Гриніва на посаді директора ДП «Львівстандартметрологія» співмірна з додатковими виплатами - у 2017 році він задекларував 461 тис. грн зарплатні за рік.

Нагадаємо, що Юрій Гринів – молодший брат керівника виборчої кампанії Петра Порошенка, нардепа від БПП Ігоря Гриніва. Раніше Юрій Гринів працював на різних керівних посадах у податковій інспекції, у 2012-2014 рр. керував Інспекцію з питань захисту прав споживачів у Львівській області. У 2014 році балотувався до Верховної Ради по списку від БПП, але не пройшов. ДП "Львівстандартметрологія", яке займається займається сертифікацією автомобілів і сільськогосподарської техніки, а також сертифікацією ввезених з-за кордону автомобілів, він очолив в кінці 2016 року.

З квітня 2017 року Юрій Гринів очолює Львівську обласну організацію Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

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29 11 2018 23:41
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