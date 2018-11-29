Глава БПП Львівщини Юрій Гринів отримав майже 450 тис грн премії матеріальної допомоги

Голова Львівської обласної організації БПП "Солідарність" 42-річний Юрій Гринів у 2018 році двічі отримував матеріальну винагороду і матеріальну допомогу від ДП "Львівстандартметрологія", яке він очолює. Загалом таким чином у квітні-липні цього року Юрій Гринів отримав понад 449 тис. грн.

Першою на суттєві виплати на користь Юрія Гриніва звернула увагу львівська газета "Експрес", яка вивчила повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Юрія Гриніва у Єдиному державному реєстрі декларацій.

З'ясувалося, що першу виплату у розмірі майже 166 тис. грн від свого ж підприємства Юрій Гринів отримав у квітні цього року. А вже у липні він задекларував другий транш грошового доходу і вказав, що це матеріальна допомога від ДП "Львівстандартметрологія" у сумі понад 283 тис. грн. У декларації, яку необхідно заповнювати особисто, чітко зазначено походження коштів - "матеріальна винагорода" і "матеріальна допомога" відповідно.

Втім у коментарі виданню ZAXID.NET Юрій Гринів заявив, що отримав не матеріальну допомогу, а дві премії за свою роботу, припустивши, що просто помилився у своїй е-декларації.

"Можливо, заповнюючи декларацію, я помилився. У цій статті я задекларував премії, які мені нарахувало Мінекономрозвитку за ефективність використання державних коштів і за прибутковість підприємства", — повідомив Гринів.

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку №1024 розмір премії керівникам держпідприємств розраховується на підставі бухгалтерської та статистичної звітності. Для того, щоб отримати премію, керівник підприємства повинен подати у Мінекономрозвитку звіт про виконання показників преміювання. Юрій Гринів підтвердив, що особисто звертався у Мінекономрозвитку за нарахуванням собі премій.

"Підприємство, яке очолюю, зробило 269% росту, відколи я прийшов на посаду. Значні прибутки підтвердив також незалежний аудиторський звіт. Тому я подав документи у Мінекономрозвитку, щоб мені затвердили премію", — повідомив Юрій Гринів.

Журналістам не вдалося знайти підтвердження такого зростання держпідприємства у відкритих джерелах. На офіційному сайті ДП "Львівстандартметрологія" опублікований звіт незалежного аудитора за 2017 рік, у якому вказано лише, що фінансова звітність підприємства відповідає Національним положенням стандартів бухгалтерського обліку.

Варто зауважити, що офіційна зарплата Юрія Гриніва на посаді директора ДП «Львівстандартметрологія» співмірна з додатковими виплатами - у 2017 році він задекларував 461 тис. грн зарплатні за рік.

Нагадаємо, що Юрій Гринів – молодший брат керівника виборчої кампанії Петра Порошенка, нардепа від БПП Ігоря Гриніва. Раніше Юрій Гринів працював на різних керівних посадах у податковій інспекції, у 2012-2014 рр. керував Інспекцію з питань захисту прав споживачів у Львівській області. У 2014 році балотувався до Верховної Ради по списку від БПП, але не пройшов. ДП "Львівстандартметрологія", яке займається займається сертифікацією автомобілів і сільськогосподарської техніки, а також сертифікацією ввезених з-за кордону автомобілів, він очолив в кінці 2016 року.

З квітня 2017 року Юрій Гринів очолює Львівську обласну організацію Блоку Петра Порошенка "Солідарність".