Глава ДБР Роман Труба повідомив про спробу дискредитації

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба поскаржився на спробу дискредитації.

У Шевченківський районний суд Львова надійшло звернення від співробітника одного з посольств з проханням підтвердити справжність постанови, підписаної суддею Олександрою Баєвою (дружина Труби). Постанова стосується оголошення в розшук особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України, - повідомила прес-служба ДБР

Однак обвинувальний акт, про який йде мова у зверненні посольства, до суду не надходив, тому суддя не могла його ні розглядати, ні виносити рішення. Відповідно, документ був підроблений.

"Розраховую, що прокуратура області в швидкі терміни надасть відповідну оцінку, що зробить неможливими спекуляції з цього питання. Важливо з'ясувати, хто стоїть за фальсифікацією цієї постанови та підпису судді, що є злочином. Навіщо, думаю, і так зрозуміло. Потенційна криза, пов'язана з моєю родиною, має вдарити по репутації Державного бюро розслідувань, яке вже цього року почне розслідування. Хочу звернутися до організаторів цього злочину - не вийде", - наводить прес-служба заяву Труби.

Нагадаємо, новообраний директор Держбюро розслідувань Роман Труба не проходив люстраційну перевірку, оскільки з квітня 2015 року не працював у державних органах влади.

Як відомо, 16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.