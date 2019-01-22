CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВибори президента України на території Донецької області 31 березня відбудуться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава Донецької ОДА запевнив, що президентські вибори на Донеччині відбудуться
Під час виборів будуть посилені заходи безпеки
Фото: iPress.ua
"Вибори в Донецькій області відбудуться. Звичайно, не на тих ділянках, які не підконтрольні українському уряду. На всіх інших - вибори відбудуться", - заявив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.
Куць підкреслив, що виборчий процес буде організований відповідно до оперативної обстановки і відповідно до рекомендацій керівництва перації Об'єднаних сил.
Також глава Донецької обладміністрації зазначив, що під час виборів будуть посилені заходи безпеки.
Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".
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22 01 2019 19:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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