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Глава Донецької ОДА запевнив, що президентські вибори на Донеччині відбудуться

Під час виборів будуть посилені заходи безпеки
Вибори президента України на території Донецької області 31 березня відбудуться.
Глава Донецької ОДА запевнив, що президентські вибори на Донеччині відбудуться Фото: iPress.ua

"Вибори в Донецькій області відбудуться. Звичайно, не на тих ділянках, які не підконтрольні українському уряду. На всіх інших - вибори відбудуться", -  заявив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Куць підкреслив, що виборчий процес буде організований відповідно до оперативної обстановки і відповідно до рекомендацій керівництва перації Об'єднаних сил.

Також глава Донецької обладміністрації зазначив, що під час виборів будуть посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".

 

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22 01 2019 19:47
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