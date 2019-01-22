Глава Донецької ОДА запевнив, що президентські вибори на Донеччині відбудуться

Під час виборів будуть посилені заходи безпеки

Вибори президента України на території Донецької області 31 березня відбудуться.

"Вибори в Донецькій області відбудуться. Звичайно, не на тих ділянках, які не підконтрольні українському уряду. На всіх інших - вибори відбудуться", - заявив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Куць підкреслив, що виборчий процес буде організований відповідно до оперативної обстановки і відповідно до рекомендацій керівництва перації Об'єднаних сил.

Також глава Донецької обладміністрації зазначив, що під час виборів будуть посилені заходи безпеки.