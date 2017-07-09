Глава ФБР не знайшов "запаху російського втручання" в американські вибори

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що "не виявив жодного запаху втручання" Росії у президентські вибори 2016 року

Про це передає Reuters.

Рей прокоментував хід розслідування щодо російського втручання у вибори на саміті з питань розвідки та національної безпеки.

Він заявив, що "не виявив жодного запаху російського втручання" у вибори, на яких президентом було обрано Дональда Трампа.

Висловлюючись публічно вперше після того, як він був затверджений головою ФБР, Рей також сказав, що довіряє спецпрокурору Роберту Мюллеру. Мюллер розслідує ймовірні зв’язки Трампа з Росією під час виборів.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.