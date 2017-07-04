Глава Фонду держмайна Білоус вирішив піти у відставку, - ЗМІ
Відповідну інформацію "Економічній правді" повідомило джерело в Адміністрації Президента, а також у самому Фонді дермажйна.
"Він вже давно цього хотів, але зараз це вже точно. Можливо це станеться в найближчі дні або в цьому місяці", - заявило одне з джерел.
Білоус колишній інвестиційний банкір, який працював в інвестиційній компанії SARSCapital, інвестиційному банку UBS, а також був головою інвестиційно-банківського управління інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" в Україні та країнах Центрально-Східної Європи і співдиректором київського регіонального офісу.
Після Революції Гідності Білоус був призначений главою Державної фіскальної служби, де пропрацював з 1 березня 2014 року до 24 лютого 2015 року.
З 19 травня 2015 року Білоус є главою Фонду державного майна.
Фонд держмайна неодноразово анонсував приватизацію Одеського припортового заводу і ряду великих обленерго, однак їх приватизація так і не відбулася.
Нагадаємо, що в березні прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Фонду держмайна подати у відставку.
7 грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ). Тоді прем'єр сказав, що "позвільняв би всіх, хто керує Фондом держмайна".
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