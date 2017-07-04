Глава Фонду держмайна Білоус вирішив піти у відставку, - ЗМІ

Відставка може відбутися вже на початку наступного тижня

Глава Фонду державного майна Ігор Білоус збирається піти у відставку на початку наступного тижня.

Відповідну інформацію "Економічній правді" повідомило джерело в Адміністрації Президента, а також у самому Фонді дермажйна.

"Він вже давно цього хотів, але зараз це вже точно. Можливо це станеться в найближчі дні або в цьому місяці", - заявило одне з джерел.

Білоус колишній інвестиційний банкір, який працював в інвестиційній компанії SARSCapital, інвестиційному банку UBS, а також був головою інвестиційно-банківського управління інвесткомпанії "Ренесанс Капітал" в Україні та країнах Центрально-Східної Європи і співдиректором київського регіонального офісу.

Після Революції Гідності Білоус був призначений главою Державної фіскальної служби, де пропрацював з 1 березня 2014 року до 24 лютого 2015 року.

З 19 травня 2015 року Білоус є главою Фонду державного майна.

Фонд держмайна неодноразово анонсував приватизацію Одеського припортового заводу і ряду великих обленерго, однак їх приватизація так і не відбулася.

Нагадаємо, що в березні прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Фонду держмайна подати у відставку.

7 грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ). Тоді прем'єр сказав, що "позвільняв би всіх, хто керує Фондом держмайна".