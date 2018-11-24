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Глава Генштабу Британії заявив, що Росія небезпечніша за ІДІЛ і "Аль-Каїду"

Росія систематично докладає зусиль до вивчення і використання вразливих сторін Заходу
Росія становить більшу загрозу для національної безпеки Великобританії, ніж терористичні угруповання "Ісламська держава" і "Аль-Каїда", заявив начальник генштабу британських збройних сил генерал Марк Карлтон-Сміт.
Глава Генштабу Британії заявив, що Росія небезпечніша за ІДІЛ і "Аль-Каїду" Фото: Reuters

"Росія сьогодні, безперечно, несе набагато серйознішу загрозу для нашої національної безпеки, ніж ісламські екстремісти, такі, як "Аль-Каїда" та ІДІЛ", - заявив Карлтон-Сміт в інтерв'ю газеті The Telegraph.

За його словами, "Росія систематично докладає зусиль до вивчення і використання вразливих сторін Заходу, особливо в деяких нетрадиційних галузях кібернетичної, космічної та підводної війни".

"Ми не можемо спокійно спостерігати за тією загрозою, яку несе Росія, або залишати її без уваги", - наголосив генерал.

На його думку, найбільш раціональною відповіддю на російські загрози є "збереження можливостей та єдності НАТО".

Карлтон-Сміт додав, що в умовах, коли ведуться складні переговори з Brexit, уряд не повинен забувати про свій першочерговий обов'язок - захист населення, тобто забезпечення достатніх можливостей для оборони. А для цього, за його словами, необхідно передбачити відповідне фінансування.

Нагадаємо, що Держдума Росії має намір переглянути оцінку введення радянських військ в Афганістан у 1979 році і виправдати дії тодішнього керівництва СРСР.

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